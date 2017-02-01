Путин готовит победные аргументы к беседе с Трампом — волонтёр

Украинский волонтёр Юрий Касьянов прокомментировал обострившуюся ситуацию на Донбассе. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт волонтёра, расценивать активизацию сепаратистских сил на востоке Украины можно как подготовку «победных аргументов» в предстоящем продолжении беседы Дональда Трампа и Владимира Путина.
Волонтёр отмечает, что разговор Путина и Трампа по Украине, вероятно, оборвался на полуслове, президенты не смогли договориться по ряду важных вопросов. Соответственно, чтобы получить преимущество в предстоящем продолжении беседы «кремлёвский карлик» Владимир Путин стягивает дополнительные силы на временно оккупированные территории Донбасса — это даст главе РФ некоторые преимущества, а также заставит западных лидеров сесть с ним за стол переговоров.
В частности, Касьянов сообщает, что по неконтролируемому участку границы в Донбасс идут колонны военной техники. Также Путин направил в Донбасс дополнительные боеприпасы и топливо. По данным волонтёра, на линии разграничения оказались танки. Касьянов считает, что в настоящее время сложно делать какие-либо прогнозы о развитии ситуации на передовой.