В Нацполіції побоюються, що в Авдіївці виникне мародерство

У зв’язку із виниклою загрозою мародерства у знеструмлене після потужних обстрілів проросійських терористів місто Авдіївка планується посилити патрулювання міста поліцейськими. Як повідомляє replyua.net, відповідну заяву в інтерв’ю одному з телеканалів України зробила Наталя Шиман. Вона наголосила, що через те, що в місті відсутнє енергопостачання, а також з урахування досить великої кількості руйнувань, місцеві мешканці вимушені залишати власні будинки. З урахуванням цього факту, в Авдіївці є ризик виникнення мародерства, тому у першу ніч було прийняте рішення щодо відправлення додаткових сил для більш посиленого патрулювання міста.
«На сьогоднішній день нам вдається зберігати правопорядок, і у місті, яке інтенсивно обстрілюють, відсутнє мародерство. Крім того, не надходили повідомлення про крадіжки або інші кримінальні злочини. Всі сили ми спрямовуємо на збереження спокою та стабільності в місті», - наголосила вона.
Як відомо, вже сьогодні бригада енергетиків та піротехнічна група ДСНС планували дістатися до місця пошкодження ЛЕП неподалік від Авдіївки, проте проросійські терористи, незважаючи на режим тиші, відкрили по них вогонь.