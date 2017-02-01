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Волонтер: эта «окопная» война нас утомила, ВСУ готовы идти в наступление

Волонтер: эта «окопная» война нас утомила, ВСУ готовы идти в наступление
Волонтер и общественный активист движения «Возвращайся живым» Андрей Рымарук в эфире одной из радиостанций отметил, что обстрел Авдеевки российскими «градами» это страшное зрелище, ведь в городе много мирного населения, которое среди зимы оказалось на улице, ведь сотни людей остали без крова над головой. Для бойцов украинской армии это психологическая встряска, которая дает импульс брать оружие и идти в наступление.

«ВСУ готовы. Эта «окопная» война нас утомила сделала оседлыми. Мы чему-то научились, технически подтянули. Первый батальон, который сейчас держит оборону в Авдеевке, проходил обучение с американцами и канадцами. Чем больше будет атак, тем больше будет контратак», – рассказывает волонтер.

Андрей Рымарук высказал уверенность в том, что за активизацией боевых действий на Донбассе стоит именно Россия, а не подразделения сепаратистов и именно в Кремле был отдан указ о наступлении. В ходе двухдневных штурмов противник понес большие потери, которые и близко не сравнимы с теми потерями, что в Украине. По данным Андрея Рымарука, «Калининский морг города Донецка «забит под завязку». Если там еще вчера и позавчера насчитывали 50-60 человек, то сегодня – уже около 120 человек и число прибывших тел растет».
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