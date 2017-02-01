Эксперт: боевики продолжат обстрелы Авдеевки – их цель еще не достигнута

В районе Авдеевки террористы пока не достигли поставленных целей, поэтому в ближайшие дни обстрелы продолжатся. Как информирует replyua.net cо ссылкой на Сегодня, об этом заявил Дмитрий Тымчук.
По словам военного эксперта, он получил информацию, согласно которой в результате огневого воздействия украинских военных, которые продолжают обороняться, противник был вынужден отойти на исходный рубеж, и это произошло после непродолжительного столкновения. «В этом время наш противник начинает проводить перегруппировку средств и сил на этом участке, террористы продолжают укреплять позиции, подтягивая огневые средства и усиление», сообщает Тымчук.
По его словам, в ближайшие сутки нужно ждать более напряженной ситуации в районе Авдеевки, и террористы будут продолжать наращивать свои усилия. «Противник продолжит усиливать интенсивность огневого воздействия на позиции украинских военных. Кроме того, не исключено, что интенсивность огневого воздействия будет усилена и на населенный пункт Авдеевка», подчеркнул военный эксперт.