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Обстріл Авдіївки може принести вигоду очільнику «ДНР» - блогер

Обстріл Авдіївки може принести вигоду очільнику «ДНР» - блогер
На думку українського журналіста та блогера Романа Бочкали, різке загострення військових дій на Донбасі може, перш за все, бути викликане тим, що терористам захотілося нагадати про себе російській владі та продовжити існування бандитського організму, яким, власне кажучи, і є самопроголошена «ДНР», повідомляє replyua.net.

Блогер переконаний, що трапилося те, що повинне було трапитися. Раніше чи пізніше, але у відповідності до існуючого сценарію було очевидно, що Авдіївку бойовики не віддадуть так просто. «Якщо до цього терористи стріляли з використанням однієї чи двох ракет, то зараз мова йде про повні бойові комплекти. Напевно, було прийняте певне рішення, яке погоджувалося в Кремлі», - переконаний журналіст. Він також не виключає, що рішення про відновлення інтенсивних боїв на Донбасі прийняли самі терористи, аби нагадати про себе російській владі.

«Можна зрозуміти позицію Захарченка. Коли мова йде про так звану «ДНР», то він чудово усвідомлює, що його може спіткати така ж сама доля, як і бойовика Мотороли, або ж він може стати ще одним козаком, якого знищили в Стаханові. Тому і вирішив, що потрібно вкотре нагадати про себе подібним чином».
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