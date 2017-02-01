Брошенный подельниками в Авдеевке боевик дал важные показания СБУ

В пресс-центре Службы безопасности Украины сообщили о том, что захваченный в районе Авдеевки украинскими военными боевик, воевавший на стороне так называемой «ДНР», дал важные показания представителям СБУ. Как передаёт replyua.net со ссылкой на YouTube-канал СБУ, террорист признался в присутствии российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса, а также подтвердил, что в «ЛНР» и «ДНР» есть российские инструкторы, которые занимаются подготовкой боевиков.
Из показаний задержанного боевика следует, что он является членом незаконного военного формирования, с 2014-го года воюющего на стороне «ДНР». В рядах террористов задержанный известен по прозвищу «Голова»: в 2014-м году он присоединился к террористической ячейке «Восток», но в 2016-м стал членом другой воюющей на стороне «ДНР» вооружённой группировки.
По словам захваченного, он находился в рядах тех, кто пытался штурмовать позиции украинских военных в промышленной зоне Авдеевки, однако получил ранение, из-за которого не мог продолжать террористическую деятельность. В результате этого ранения его бросили подельники 29 января 2017-го года. СБУ, в свою очередь, подтверждает факт документирования компрометирующих Кремль показаний о российских военных на Донбассе, а также сообщает о добавлении этих показаний к большому пакету свидетельств об агрессии РФ на Донбассе, за которые Кремль будет отвечать в судах перед международным сообществом.