Бойовики порушили режим тиші в Авдіївці

Очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив на своїй сторінці в Фейсбуці, що російськими бойовиками було порушено попередню домовленість про режим тиші, передає replyua.net.
Раніше вдень українська сторона отримала письмове підтвердження подальших гарантій припинення вогню. Це було необхідно для проведення комунальними службами ремонтних робіт на ділянці розриву лінії електропередач. Однак голова Донецької адміністрації заявив, що бойовики знову відновили обстріли в регіоні: «Рашисти розпочали хаотичну стрілянину по бригаді електромонтажників. Працівники змушені були залягти, рятуючись від вистрілів. Ремонтники не дійшли орієнтовно 300 метрів до місця можливого пориву ЛЕП»
Варто зазначити, що сьогодні зранку також надходила інформація про обстріли околиць Авдіївки. Внаслідок цього руйнувань зазнали близько 20 будинків, було поранено місцевого мешканця. На місце події відразу вирушили робочі групи задля фіксування наслідків обстрілів та працівники комунальних служб міста для ліквідації пошкоджень.