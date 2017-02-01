Російська сторона в СЦКК гарантує "тишу"

Російська сторона Спільного центру з контролю та координації на Донбасі пообіцяла українській стороні режим дотримання «тиші» в районі населеного пункту Авдіївка. Про це розповів у себе на Фейсбуці у середу, 1-го лютого, глава Донецької обласної цивільно-військової адміністрації Павло Жебрівський, інформує replyua.net.
«Декілька хвилин тому назад російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження, у якому гарантує припинити вогонь в районі Авдіївки. Це результат трьохдобової роботи президента України Петра Порошенка та наших зарубіжних партнерів!», - зазначив він. «Наші ремонтні бригади вже наготові приступити до ліквідації наслідків обстрілів та відновити електропостачання», - додав Жебрівський.
Крім того, глава Донецької ОЦВА зауважив, що після проведення детального обстеження буде визначено масштаб пошкоджень та оцінено подальший об’єм роботи та витрат на заміну пошкоджених деталей у Авдіївці. Про це також розповів під час засідання Кабінету міністрів і голова уряду Володимир Гройсман. Як відомо, ескалація конфлікту на Донбасі в районі н. п. Авдіївка почалася ще у неділю, 29-го січня. На даний момент місцеві мешканці залишилися без опалення та електрики.