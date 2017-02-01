РФ лякає українських військових новими котлами – ІС

За інформацією координатора групи ІС Дмитра Тимчука, представники інформаційних військ російських підрозділів у Донецькій області почали залякувати українських захисників імовірністю нових котлів, повідомляє replyua.net. Більше того, росіяни попередили представників ЗСУ, що Росія їм надасть пряму підтримку, яка буде полягати у постачанні техніки та живої сили. Тимчук переконаний, що такі дії чиняться для того, аби знизити рівень морального та психологічного стану представників ЗСУ.
«В районі проведення АТО підрозділи радіоелектронної боротьби російських ЗС почали здійснювати розсилку SMS-повідомлень антиукраїнського характеру», - зазначив Дмитро Тимчук і наголосив, що російська сторона почала активно розповсюджувати інформацію про те, що для українських захисників почали організовувати «засідки». З боку терористів активно розповсюджується інформація про наміри Кремля заманити підрозділи ЗСУ у так звані «котли».
Більше того, серед бойовиків почали поширювати чутки, що якщо ЗСУ підуть у наступ, Росія надасть безпосередню військову допомогу самопроголошеній «ДНР», у тому числі, Москва може застосувати бойову авіацію і оперативно-тактичні ракетні комплекси.