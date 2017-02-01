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Глава ДСНС розповів про евакуацію з Авдіївки

Глава ДСНС розповів про евакуацію з Авдіївки
На даний момент з обстріляної проросійськими сепаратистами Авдіївки було вивезено 175 місцевих мешканців. Про це під час засідання уряду в середу, 1-го лютого, розповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечоткін Микола, передає replyua.net.

«Протягом минулої доби з авдіївської лікарні вдалося вивезти та перевезти до Центральної районної лікарні Костянтинівки 15 важко хворих пацієнтів. В той самий час було вивезено з будинку пристарілих 20 людей похилого віку. На даний момент здійснюється евакуація 140 осіб, переважно дітей та їхніх батьків, до Святогорська в санаторії «Смарагдове містечко» та «Перлина Донеччини», - повідомив він.

Також, за словами Чечоткіна, ДСНС наразі знаходиться в стані повної готовності почати масштабну евакуацію близько 12 тисяч місцевих мешканців Авдіївки до десяти найближчих населених пунктів та до сусідніх областей. На даний момент для проведення вивезення було підготовлено 180 одиниць автобусів. Раніше повідомлялося, що у середу проросійські терористи продовжують обстрілювати сили АТО в районі Авдіївки, застосовуючи важку артилерію та РСЗВ БМ-21 «Град». Крім того, станом на ранок 1-го лютого 4 ДРГ противника намагалися прорвати лінію оборони.
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