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Обстріли на Авдіївському напрямку зменшилися – Жебрівський

Обстріли на Авдіївському напрямку зменшилися – Жебрівський
Очільник Донецької ВЦА Павло Жебрівський в інтерв’ю одному з телеканалів України повідомив, що кількість обстрілів, які відкриваються проросійськими терористами поруч з Авдіївкою із застосуванням важкого озброєння, почала зменшуватися, повідомляє replyua.net.

Крім того, він наголосив на відсутності у даний час потреби проводити евакуацію населення. На переконання високопосадовця, у зв’язку зі зменшенням кількості обстрілів працівники ремонтних бригад зможуть, нарешті, виїхати на проблемні ділянки та здійснити всі необхідні заміни для відновлення електропостачання.

«Минула ніч видалася дещо тихішою. Не було тих залпів, які чули місцеві мешканці, тому ми навіть трохи поспали. Наразі ми очікуємо початку режиму тиші. Працівники наших бригад вже готові до проведення ремонтних та відновлювальних робіт», - заявив Жебрівський. За його словами, напередодні прохання по евакуацію 160 дітей надійшло від битків. Вже сьогодні вранці очікувалося, що їх доставлять до Святогорська. Голова ВЦА Донецької області сказав, що хоча ситуація у місті загострилася, «воно і надалі працює». Нагадаємо, протягом останніх кількох днів проросійські найманці з використанням важкого озброєння обстріляли Авдіївку, залишивши місто без води, газу та електроенергії.
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