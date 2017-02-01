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Експерт назвав стратегічні причини ескалації боїв на Донбасі

Експерт назвав стратегічні причини ескалації боїв на Донбасі
На думку керівника Центру дослідження проблемі у громадянському суспільстві Віталія Кулика, причиною різкого загострення військових дій на Донбасі протягом останніх дій є прагнення російського президента Володимира Путіна показати своєму американському колезі Дональду Трампу некерованість ситуації на Донбасі, передає replyua.net.

Таким чином, переконаний Кулик, очільник Кремля намагається домогтися нових аргументів для керівника Білого дому, у тому числі, Путін хоче довести Трампу, що ситуація на сході України, яка й так далека від спокійної, почала взагалі ставати некерованою а це може мати вкрай негативний вплив на Євросоюз та НАТО. Також експерт не виключає, що російський лідер домагається від президента США розподілу сфер впливу.
Разом з тим, Віталій Кулик переконаний, що протягом досить тривалого часу адміністрація Дональда Трампа не буде робити жодних серйозних кроків, які б допомогли вирішити військовий конфлікт на Донбасі. «Американський лідер спочатку не буде реагувати, потім він проявить досить жорстку реакцію і тільки після цього варто очікувати початку будівництва відносин. Взагалі, нам варто готуватися до серйозних випробувань та нестабільності протягом, щонайменше, шести місяців роботи перехідної адміністрації нового президента США», - заявив політолог.
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