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Ситуація під Авдіївкою під цілковитим контролем ЗСУ - Муженко

Ситуація під Авдіївкою під цілковитим контролем ЗСУ - Муженко
Керівник Генштабу, головнокомандуючий ЗСУ Віктор Муженко в інтерв’ю ЗМІ прокоментував ситуацію, яка нині склалася в Авдіївці, повідомляє replyua.net. За його словами, українські захисники повністю контролюють ситуацію в місті, а сил, які є в наявності ЗСУ, цілком достатньо. Більше того, Муженко запевнив у повній готовності військових до будь-якого подальшого сценарію.

«Президент Петро Порошенко заявив, що у нас достатньо сил і вони керовані. З боку ворога є численні втрати. Українські офіцери та солдати демонструють мужність та професіоналізм. Хочу схилити голову за тими відданими захисниками, як віддали життя за свою країну», - заявив Муженко.

Нагадаємо, що напередодні в місті Авдіївка було прийняте рішення про оголошення надзвичайного стану через загострену ситуацію. Проросійські бойовики активізували свої дії, тому в місті існує загроза гуманітарної катастрофи. Влада Авдіївки почала підготовку до можливої евакуації мешканців, хоча, як повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Жебрівський, є сподівання, що проводити її все ж не доведеться. Також вчора радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що наказ почати наступ на Авдіївку дав сам Володимир Путін.
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