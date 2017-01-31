Журналісти розповіли про ставлення населення Авдіївки до інтенсивних обстрілів та евакуації

На своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Реуцький пише, що мешканці прифронтової Авдіївки вже так встигли звикнути до постійної стрілянини у їхньому місті, що нинішню ескалацію військових дій вони сприймають як цілком буденне явище, про що повідомляє replyua.net. Водночас, колега Реуцького Олекексій Мацука написав у Facebook пост, у якому повідомив жителям міста, що їм, можливо, доведеться вивозити дітей. Також Реуцький зробив делікатний натяк на те, що мешканці Авдіївки обстріли переносять досить мужньо.
«Зупинка автобусу поруч з Коксохімом, натовп працівників заводу чекає шаттла зі зміни. Із заводу постійно йде дим, фоном у віддаленні зі східної частини дуже часто лунають розриви. Дівчина з натовпу активно розмовляє по телефону з кимось, хто напевно не в курсі, що тут коїться: «Все у нас нормально! Тільки немає електроенергії і стріляють». І я вважаю, що не менше половини жителів Авдіївки ставляться до того, що відбувається так само, як і ця дівчина», - додав Рєуцький.
Нагадаємо, внаслідок останніх обстрілів проросійських терористів з «Градів» Авдіївка перебуває на межі катастрофи гуманітарного характеру. Такої думки дотримуються волонтери та екологи.