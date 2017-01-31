Нардеп Чубаров объяснил активизацию сил Путина на Донбассе

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров объяснил, что стоит за трагическими событиями в Авдеевке и за общей активизацией сил Владимира Путина на Донбассе. Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью Чубарова телеканалу NewsOne, Владимир Путин добивается для себя более выгодных позиций в грядущих переговорах с мировыми лидерами — главой США Дональдом Трампом, а также лидерами Франции и Германии.
Чубаров считает, что активизация сепаратистов в Авдеевке является сигналом того, что Путин добивается для себя преимущественных позиций в данных переговорах. В частности, посредством преступлений в Авдеевке Владимир Путин негласно демонстрирует своим оппонентам решительность и готовность «идти до конца». Также активизацию Путина можно расценивать и как то, что Украина является зоной российских интересов, вынуждая мировых лидеров оказаться за столом переговоров с Путиным.
Примечательно, отметил нардеп, что окружающий мир пока реагирует на провокации Путина на Донбассе именно так, как того, вероятно, желает глава российского государства. На Донбассе Путин сейчас применяет все те инструменты, которые считает наиболее эффективными для обеспечения российских интересов — шантаж, агрессию, насилие, ультиматумы.