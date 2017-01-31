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Сили АТО беруть під контроль нові території - волонтери

Сили АТО беруть під контроль нові території - волонтери
Сили антитерористичної операції увійшли до підконтрольного бойовиками населеного пункту Комінтернове, що на Донеччині, по напрямку до Маріуполя та взяли його частину під свій контроль, однак на даний момент у ньому ще залишаються багато проросійських терористів. Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук розповів волонтер Мирослав Гай, передає replyua.net.

За його словами, українські військовослужбовці фактично вирвали у сепаратистів вищезазначений населений пункт. «Ми звільнили Комінтернове. Дякуємо нашим морським піхотинцям», - зазначив Гай. Однак, через деякий час це повідомлення було видалено з його сторінки без ніяких пояснень. Через деякий час ще один волонтер Тім Златкин зазначив, що Збройні сили України увійшли до поселення ще вранці, однак так і не змогли його повністю звільнити.

«У село ЗСУ зайшли. На даний момент повного контролю немає. Досі тривають бої. Потрібно почекати і заспокоїтися. Нехай пройде зачистка, якщо така ще буде. Поки Комінтернове ще не підконтрольне українським військовим. Будемо і надалі спостерігати», - зазначив він. Тім додав, що фактично «брати немає що і немає кому». При цьому такі свої слова він більше не пояснював.
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