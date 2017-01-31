Керівник СММ ОБСЄ шокований таким порушенням Мінських угод на Донбасі

Керівник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурул Апакан закликає обидві сторони протистояння на Донбасі негайно припинити вогонь в районі населеного пункту Авдіївка. Про це зазначається у заяві, яку було опубліковано на офіційному веб-сайті СММ ОБСЄ у вівторок, 31-го січня, передає replyua.net.
«Ескалація бойових дій в даному районі дуже хвилює ввесь Захід. Ситуація залишається напружено. Страждає мирне населення», - зауважив Апакан. «Насильницькі дії в таких масштабах неприпустимі! Гине дуже багато людей. Така ситуація неприйнятна! В першу чергу потрібно займатися порятунком цивільного населення», - наголосив глава СММ.
За йог словами, моніторингова місія знає про кількість жертв серед цивільного населення та про шкоду, яку було завдано житловим будинкам та іншій інфраструктурі. «Трикутник Авдіївка-донецький аеропорт-Ясинувата вже давно являються епіцентром всіх бойових дій. Останнім часом СММ ОБСЄ щодня фіксує тисячні порушення режиму припинення вогню. Активно застосовується заборонене озброєння. Це неприпустиме та злочинне порушення Мінських домовленостей», - наголошується у повідомленні. Спостерігачі закликають припинити вогонь та відвести важке озброєння на визначену відстань.