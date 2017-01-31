Пєсков пояснив, навіщо "українська влада загострила ситуацію в Авдіївці"

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков переконаний, що загострення ситуації в Авдіївці було викликано діями українських військовослужбовців для того, щоб від чогось відволікти увагу. Про це вівторок пише російське агентство «РІА Новини», передає replyua.net.
«Українські військові перетнули лінію розмежування в той час, як їх прикривала своя артилерія. Хлопцям з Донбасу довелося відкривати вогонь у відповідь, щоб не дати противнику зайняти їхні позиції. Все це сталося в районі Авдіївки ще у минулу неділю і триває досі», - каже Пєсков. «Військовий експерт» заявив, що першу атаку вчинили якісь там «самостійні підрозділи, які українській владі так і не вдалося взяти під свій контроль, але Збройні сили України вирішили підтримати їхній наступ».
За словами представника Путіна, подібні речі українське командування організовує з «якоюсь метою». «Видно і неозброєним оком, що українська влада хоче цим відволікти увагу з чогось іншого», - вважає Пєсков. В той самий час йому так і не вдалося пояснити, що саме українська влада намагається приховати «такими діями». Як відомо, ескалація в районі Авдіївки почалася ще 29-го січня, коли бойовики на даному напрямку почали обстріли з «Градів» та атакувати укріплення сил АТО.