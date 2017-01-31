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Семенченко: з Авдіївки можуть зробити нове Дебальцеве або Алеппо

Семенченко: з Авдіївки можуть зробити нове Дебальцеве або Алеппо
Нардеп Семен Семенченко на своїй сторінці в соцмережі пише, що ситуація, яка в останні дні складається в Авдіївці, безпосередньо має відношення до торгівлі на крові. Крім цього, вважає політик, не в останню чергу ескалація військових дій на Донбасі викликана візитом українського президента Петра Порошенка до Німеччини, повідомляє replyua.net.

Семенченко переконаний, що події в Авдіївці – це ще одна спроба Кремля вчинити тиск на українців, на країни Заходу та на вище керівництво України. Нардеп також не виключив, що проросійські терористи робитимуть все, аби Авдіївка стала ще одним Дебальцевим або ж Алеппо.

«Все це вже відбувається на телеекранах. Погляньте: там показують всі можливі жахи, якими намагаються налякати всіх, хто хоче не дозволити продовження торгівлі на крові та не допустити передати Україну під «ефективний контроль» Москви. Загинули військові, страждає цивільне населення, відсутня електроенергія, почалася евакуація населення. Але людей, день за днем, намагаються переконати, що достатньо лише погодитися з умовами «безальтернативного Мінську» і цьому жахіттю настане кінець», - зазначив Семен Семенченко. Він навіть спрогнозував альтернативу розвитку подій – це Голодомор та втрата державності у ХХ столітті, коли мільйонна армія українців не почали боротьби за власну країну.
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