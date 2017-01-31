Эксперт: российские власти хотят превратить Авдеевку в Алеппо

Россия будет обострять военную обстановку на Донбассе, чтобы попытаться внушить всему миру, что украинские власти не могут решить гуманитарные проблемы жителей Авдеевки.
Как сообщает replyua.net, такое мнение «Сегодня» высказал Виктор Таран, глава Центра «Эйдос». По словам политолога, логически никто не объяснит обострение ситуации на Донбассе, поскольку санкции подвязаны под выполнение пунктов Минских договоренностей. «Любая агрессия на Донбассе будет усиливать позицию не России, а Украины. Лично у меня складывается мнение, что Россия планирует сделать из Авдеевки что-то похожее на Алеппо – показать неспособность украинских властей реагировать, а также продемонстрировать гуманитарную катастрофу», считает Таран.
По его словам, Россия воспользуется неоднозначной ситуацией в Авдеевке – украинские военные не могут атаковать, но также они не могут и бездействовать, то есть, существует беспомощность. «Мне кажется, что это преднамеренная провокация, когда украинскую власть загоняют в ловушку и делают все, чтобы в Авдеевке началась гуманитарная катастрофа», отметил политолог.