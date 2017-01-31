Російські найманці опанували українську мову: шлють погрози бійцям ЗСУ

Російсько-сепаратистські війська продовжують залякувати український військовослужбовців «страшними» SMS-повідомленнями з погрозами, і що саме цікаве, що вони роблять це на українській мові. Про це у вівторок, 31-го січня, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів волонтер Петро Дудник, інформує replyua.net.
«Ми приїхали до Авдіївки, яка вже почала замерзати, для того, щоб починати евакуювати людей. А мені там приходять якісь дивні повідомлення з погрозами…», - зазначив він. Крім того він навів декілька з них у своїй публікації: «Солдат АТО. В цьому сезоні твоя доля буде як у німця під Сталінградом» та «Військовослужбовець ЗСУ! Твоє тіло буде знайдене після того, як зійде сніг».
Подібне повідомленні отримала і кореспондент Мага Анастасія: «ЗСУ-шник! Ти всього лише м'ясо для свого командування». Раніше вже повідомлялося, що в зоні проведення АТО в районі Авдіївки українські військовослужбовці отримують «страшні» повідомлення від російських окупантів з метою деморалізувати та підірвати бойовий дух Збройних сил України. Проте, не зважаючи на це, проросійські сепаратисти несуть втрати в декілька разів більші, ніж сили антитерористичної операції.