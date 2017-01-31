Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: багато загиблих та поранених

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції в лавах Збройних сил України великі втрати: 3 загиблих та 24 поранених. Про це під час виступу на прес-конференції в Києві у вівторок розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«В результаті активних бойових дій за минулу добу в зоні АТО загинуло троє військовослужбовців та ще 24 отримали поранення та бойові травмування», - наголосив полковник. В той самий час він уточнив, що двоє загинуло у боях під Авдіївкою, ще один – в Опитному. 20 військових було поранено також у Авдіївці.
Як повідомлялося раніше, за минулу добу російські найманці відкривали вогонь по позиціям ЗСУ 71 раз. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки найгарячіше. Тут бойовики гатили з 152-х та 122-міліметрової артилерії, мінометів обох калібрів, в хід йшли також гранатомети та стрілецька зброя. Крім того обстріли велися з «Градів» та танків. В інших районах донецького напрямку противник застосовував ту ж саму крупнокаліберну артилерію. На Маріупольському напрямку окупанти вели вогонь з важкої артилерії, озброєння БМП та стрілецької зброї. По напрямку до Луганська сепаратисти обстріляли укріплення ЗСУ з мінометів та гранатометів.