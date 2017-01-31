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Из-за обстрелов на шахте имени Засядько под землей остаются двести шахтеров

Из-за обстрелов на шахте имени Засядько под землей остаются двести шахтеров
В пресс-службе шахты имени Засядько сегодня сообщили о том, что из-за непрекращающихся обстрелов была повреждена электроподстанция, и из-за этого сейчас под землей остаются 203 горняка, информирует replyua.net.

В пресс-службе отметили, что повреждена электроподстанция шахты в результате мощных артиллерийских обстрелов. В настоящий момент шахта имени Засядько полностью обесточена, однако это не самое страшное – в стволе остаются четверо горняков, а под землей – еще 203 человека. Напомним, что сложнейшая ситуация также складывается и на коксохимическом заводе в Авдеевке, где не прекращаются бои. Предприятие полностью прекратило работу, остановлена подача тепла в жилые дома, и это при морозе в -22 градуса.

Сегодня в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разрабатывают план эвакуации людей из населенного пункта. Подготовлены 80 автобусов, также будет изменен график движения пригородных поездов в Авдеевке, чтобы за короткое время эвакуировать как можно больше людей. Пока в городе работают пункты обогрева, закрыты школы и детские сады. Люди в безвыходном положении, однако обстрелы не прекращаются.
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