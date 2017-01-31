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В ГСЧС рассказали о плане эвакуации жителей Авдеевки

В ГСЧС рассказали о плане эвакуации жителей Авдеевки
Николай Чечеткин, глава ГСЧС, несколько часов назад рассказал, что в настоящее время спасатели разрабатывают план эвакуации жителей Авдеевки – планируется эвакуировать 12 тысяч человек, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По словам главы ведомства, жителей города могут эвакуировать только в близлежащие населенные пункты. Разрабатывается план эвакуации в Славянск, Бахмут, Украинск, Новгородское, Горняк, Селидово, Покровск, Дружковку, Константиновку и Краматорск. Спасатели подготовили пока 80 автобусов, и они единовременно смогут перевезти около трех тысяч жителей города, где продолжаются обстрелы. Также будет изменено расписание пригородных поездов, и в двух электричках смогут уехать еще около полутора тысяч граждан.

Чечеткин отметил, что в настоящий момент проводится контроль по противопожарной защите на коксохимическом заводе, а на территории Авдеевки были организованы одиннадцать пунктов обогрева для людей, оставшихся без воды и отопления. Однако в жилых домах пока удается поддержать температуру около 15 градусов. Приостановлены занятия в школах, закрыты детские сады. Напомним, что первые бои в Авдеевке начались еще в воскресенье – террористы атаковали позиции украинских бойцов. Обе стороны несут потери.
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