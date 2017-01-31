Журналист: Авдеевка на грани катастрофы, но никого это не интересует

Авдеевка находится на грани катастрофы, может быть, она уже началась, и потери с обеих сторон исчисляются десятками людей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет российский журналист Александр Тверской.
По его словам, десятки мирных жителей живут в двадцатиградусный мороз без отопления, воды и света, а из России тоннами поступает оружие. «Чуть ли не каждый час гибнут украинские военные. Боевики мрут десятками. Петр Порошенко был вынужден прервать поездку в Берлин, поскольку ситуация выходит из-под контроля. Грохот разрывающихся снарядов не прекращается ни на минуту. Дни короткие, двадцатиградусный мороз, темнеет рано. Война идет уже третий год», пишет Тверской.
По его словам, несмотря на продолжающуюся войну, это никого не интересует. «Сегодня просмотрел страницы российских блогеров, политиков, журналистов, естественно, с оппозиционными взглядами. Тишина. У них свои дела. Будто и нет никакой войны», отмечает журналист. Он добавил, что не может понять, почему эти люди хотя бы не распространили информацию и не почувствовали никакой ответственности за происходящее.