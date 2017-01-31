Тимчук пояснив, які наслідки для РФ матимуть обстріли Авдіївки

В інтерв’ю ЗМІ нардеп Дмитро Тимчук висловив переконання, що оскілки Україна отримала від РФ гарантії у письмовій формі гарантії безпеки, обстріли підконтрольними Кремлю терористами Авдіївка матимуть для Москви вкрай серйозні наслідки, про що повідомляє replyua.net. За словами Тимчука, якщо російська влада гарантує припинення обстрілів бойовиками, цей документ українська сторона може додати до вже раніше подано позову в Гаазький суд. Також політик підкреслив, що російські керівники фактично визнали факт керування терористичними військами на окупованих територіях Донбасу. Водночас він вважає, що покладатися на обіцянки, які давала Росія, - вкрай наївн
«Існує не одна сотня прикладів, коли обіцянки Москви цілковито не співпадали з реальністю. Але якщо насправді вдасться встановити на певний час режим тиші, відразу можна буде почати проведення ремонтних робіт, завдяки яким вдасться відновити хоча б частину комунікацій, зокрема опалення та електроенергію», - зробив висновок Тимчук.
Як відомо, у неділю, 29 січня, військові ЗСУ з успіхом відбили атаку бойовиків самопроголошених республік неподалік промислової зони у Авдіївці, після чого вони здійснили наступ та захопили важливі стратегічні об’єкти. Четверо захисників України загинули.