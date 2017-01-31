На шахті Донецька внаслідок аварії заблоковано понад 200 гірників

,За інформацією Інтерфаксу з посиланням на керівництво так званої «ДНР», у зв’язку з постійними обстрілами знеструмленою залишилася шахта імені Засядька, у зв’язку з чим 203 шахтарі опинилися заблокованими під землею, повідомляє replyua.net. Зазначається, що вже почалося здійснення заходів для того, аби евакуювати гірників. У свою чергу, так званий представник «МНС» бойовиків додав, що працівники відомства почали пере підключати генератор для того, аби була можливість виведення на поверхню шахтарів.
Нагадаємо, що 29 січня поточного року силам АТО з успіхом вдалося відбити ворожий наступ проросійських терористів неподалік Авдіївської промислової зони, після чого українські захисники почали наступальну операцію, під час якої вони захопили стратегічно важливі позиції. Водночас, в ході бойових дій загинуло четверо українських військових.
Вчорашній день також ознаменувався продовженням бойових дій поруч з Авдійвкою, під час яких ЗСУ знову зазнали втрат. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишився Авдіївськиї коксохімічний завод, а все місто залишилося без опалення. Керівник Донецької ВЦУ Павло Жебрівський оголосив у Авдіївці надзвичайний стан.