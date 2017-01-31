В ДНР рассказывают о перехваченном докладе президенту Украины по потерям в зоне АТО – 78 военных «погибли»

Эдуард Басурин, так называемый представитель «Министерства обороны ДНР», сегодня заявил о том, что удалось перехватить доклад о потерях ВСУ, и якобы, согласно этим данным, не меньше 78 военных погибли, еще 76 были ранены, информирует replyua.net со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
Басурин отметил, что в распоряжении «ДНР» находится доклад Виктора Муженко, начальника Генштаба, где говорится о потерях ВСУ за два последних дня. Басурин заявил, что этот доклад якобы был представлен Петру Порошенко, и именно поэтому президент прервал свою поездку в Германию. «Конечно, мы потом обнародуем всю эту информацию, чтобы Порошенко со временем, глядя в глаза матерей раненых и убитых военных, смог дать объяснения, ради чего им было загублено столько военных. Пусть он объяснит, какая победа была за счет отправленных на тот свет 70 бойцов», подчеркнул Басурин.
Естественно, пока никакого доклада он не обнародовал. В «Минобороны ДНР» также поведали, что якобы боевики прекратили обстрел Авдеевки, а бойцы ВСУ продолжают это делать.