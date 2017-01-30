В АТО ліквідували нелегальний канал для зв’язку з Росією

Згідно інформації СБУ, в районі проведення АТО вдалося ліквідувати міжнародний канал зв’язку, діяльність якого носила незаконний характер, повідомляє replyua.net. Як стало відомо, свої злочинні дії зловмисники проводили в населеному пункті Старобільськ, що в Луганській області. При цьому, для цього використовувалася спеціальна та налагоджена схема, яка полягала у втручанні у роботу електричних мереж, які належать українським операторам мобільного зв’язку.
У своїй діяльності злочині використовували GSM-шлюзи, а також телефонію IP. Завдяки цьому вони отримали змогу демонстрації вхідного міжнародного трафіку, зокрема з території, яка нині знаходиться під контролем бойовиків. Разом з цим, зловмисники робили вигляд, що це саме національне з’єднання. Правоохоронці вже почали розслідування кримінального впровадження за ч. 2 ст.361-2 КК України. В даний час продовжується проведення слідчих дій.
Нещодавно заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що представниками місії було зафіксовано 2260 фактів порушення Мінських домовленостей в районі проведення АТО за останні 24 години.