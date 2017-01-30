Бойовики «ДНР» попросили російську владу надати їм гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів

У зв’язку з виникненням проблеми з транспортом на окупованій території, самопроголошена влада «ДНР» вирішила попросити своїх кураторів в Москві надати їм допомогу для вирішення цього нагального питання, повідомляє replyua.net. На своїй сторінці в соцмережі координатор «ІС» Дмитро Тимчук написав, що бойовики вимушено звернулися до Кремля, оскільки в галузі транспорту «ДНР» спостерігається критична ситуація. Експерт наголосив, що очільник так званого «Мінтрансу «ДНР» написав звернення на адресу заступника керівника Мінеконромрозвитку РФ з проханням про надання гуманітарної допомоги, яка полягатиме у передачі техніки. За словами Тимчука, окупаційна влада сподівається на те, що в Кремлі допоможуть організувати навчальний курс працівників «транспортної сфери ДНР» на російській території .
Нещодавно члени так званої «комісії Міністерства транспорту ДНР» ретельно перевірки усі автовокзали та автостанції, які проросійськими терористами були віднесені до «держпідприємства» «Автовокзали Донбасу».
Тим часом, у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірність нового підвищення вартості проїзду у всіх вилах громадського транспорту. Передбачається, що це питання винесуть на розгляд керівництва невизнаної республіки з членами Профспілки працівників транспорту.