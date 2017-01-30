Бойові зіткнення в Авдіївці: бойовики втратили 39 бійців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про значній бойові втрати в лавах російсько-сепаратистських військ на Донбасі. Про це розповідає прес-центр ГУР на власній сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«З 29-го січня українська розвідка за оперативними даними з зони бойових дій відзначає значне погіршення ситуації в промисловому районі Авдіївки. В результаті відповідного удару з боку Збройних сил України проросійські сепаратисти втратили 39 бійців, з яких 15 загинуло та ще 24 отримали поранення різної тяжкості. Це сталося в результаті двох спроб диверсійно-розвідувальної групи противника прорвати лінію оборони в промзоні Авдіївки», - зазначається у повідомленні.
«Зі складу 11-го мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС Росії під час бойового зіткнення було вбито військового злочинця, командира мотострілецького батальйону Балакая Івана Андрійовича на прізвисько «Грек», - відзначається у інформаційному листі розвідки. Також у ГУР наголосили, що через значні втрати у вигляді 15 вбитих та 24 поранених, макіївські бойовики намагаються приховати реальну суть подій від особового складу для недопущення підриву бойового духу.