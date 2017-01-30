Атака ДРГ бойовиків: захоплено в полон трьох бойовиків, двоє з них померли

Під час бойового зіткнення в районі Авдіївки минулої доби, 29-го січня, військовослужбовці Збройних сил України взяли у полон одного проросійського бойовика. Про це у понеділок, 30-го січня, розповідає спікер бригади, яка знаходиться в зоні бойових дій, Мокринчук Олена, передає replyua.net.
В той самий час видання «УП» з посиланням на власні джерела в Службі безпеки України повідомляє про те, що під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою противника ЗСУ взяли у полон трьох поранених терористів. Проте двоє з них отримали поранення несумісні з життям. «Затриманий бойовик являється громадянином України 1988 року народження, який проживає у місті Макіївка Донецької області. Сепаратист входив до незаконного збройного формування «Восток». Його головним завданням було оперувати установкою ПТКР (протитанкова керована ракета - ред.)», - зазначила Мокринчук.
Наразі затриманий бойовик знаходиться вже у СБУ, де його допитують. Проти нього порушено кримінальне провадження за фактом тероризму. як повідомлялося раніше, у неділю російсько-сепаратистські війська в районі Авдіївки зробили декілька обстрілів, після чого двічі ходили в атаку, і всі два рази – невдало.