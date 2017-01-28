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"Вован свідків не залишає": Сотник натякнув ватажкам "Л/ДНР", що "пора квасити капусту"

"Вован свідків не залишає": Сотник натякнув ватажкам "Л/ДНР", що "пора квасити капусту"
Російський журналіст та блогер Саша Сотник вважає, що незабаром ватажків проросійських терористичних угрупувань «ДНР» та «ЛНР» Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького буде ліквідовано. Про це він розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.

Сотник прокоментував загибель колишнього ватажка «ЛНР» Валерія Болотова, причини смерті якого «були досить цікавими». «Сепаратист Болотов вже в іншому місці. Тепер історія з Сергієм Третяковим. Трудився у так званому «міністерстві промисловості». Згорів прямо на робочому місці. Лягають на одну купу. А яким ще чином можна виконати Мінські угоди? Тільки таким макаром. Просто потрібно швидко змінювати представників «влади» «молодих республік», - зазначив він.

За словами журналіста, Захарченку та Плотницькому «вже настав час квасити капусту на свої поминки». «Захарченко, як у тебе сон, не кошмарить? Плотницький, підгузки гарно тримаються? Ти їх краще на підтяжках носи, а то Моторола вже зачекався. Вован свідків не залишає… Ех… не знали ви куди носа сунете… Нащо вам був Вовочка Луб’янський? Але вже пізно. Вже запахло смаженим. Відчуваєте?», - написав Сотник. Як повідомлялося, Плотницький відмовився виконувати накази російських кураторів.
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