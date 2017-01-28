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Волонтеры: после разборок Гиви сбежал под Мариуполь

Волонтеры: после разборок Гиви сбежал под Мариуполь
Андрей Рымарук и Дарья Бура, волонтеры проекта «Повернись живим», в Фейсбуке сообщили о том, что Гиви не поделил что-то со своими «коллегами» в Донецке и срочно уехал под Мариуполь, и сейчас боевик находится в Мариупольском районе, информирует replyua.net.

«Разведка обнародовала данные о том, что командир боевиков Гиви сейчас находится в Мариупольском районе. На месте ему явно не сидится. Говорят, что несколько дней назад в Донецке боевик что-то не поделил со своими заместителями», пишут волонтеры. Они также отметили, что конфликт между Гиви и его заместителями перерос в вооруженное столкновение, и после того случая боевика в Донецке никто не видел, однако позже был получен радиоперехват – на Мариупольском направлении.

«В разведке считают, что сейчас Гиви находится на побережье Азовского моря, где планирует новые провокации против украинских бойцов. Он вынуждает украинских военных открывать огонь по мирным жителям, поскольку местные начали бунтовать против боевиков, не позволяя им проводить обстрелы с мирных территорий», добавили волонтеры.
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