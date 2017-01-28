Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати в ЗСУ



За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загиблих в лавах української армії не було. Однак не обійшлося без поранених: госпіталізовано трьох військовослужбовців. Про це розповів на прес-конференції в Києві прес-офіцер Міністерства оборони з питань



«За добу, що минула, в зоні АТО в наслідок ворожих обстрілів поранено трьох наших бійців. Загиблих, на щастя, немає. На Луганському напрямку проросійські сепаратисти активізувалися та здійснили 15 обстрілів за добу 27-го січня. По напрямку до Донецька українська сторона нарахувала 11 випадків порушення режиму «тиші». На Маріупольському напрямку ситуація залишається самою напруженою: сепаратисти з застосуванням важкого озброєння здійснили 17 обстрілів. Всього на даному напрямку було 34 обстріли», - розповів полковник.



Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів з застосування забороненого Мінськими угодами озброєння. На Маріупольському напрямку противник бив з 122-мм артилерії, мінометів та гранатометів. Було зафіксовано снайпера. На Донецькому – з 152-міліметрової артилерії, мінометів, гранатометів та кулеметів. На Луганському напрямку ворог стріляв протитанкових ракетних комплексів, мінометів та БМП.

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Горячая тема: Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загиблих в лавах української армії не було. Однак не обійшлося без поранених: госпіталізовано трьох військовослужбовців. Про це розповів на прес-конференції в Києві прес-офіцер Міністерства оборони з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net «За добу, що минула, в зоні АТО в наслідок ворожих обстрілів поранено трьох наших бійців. Загиблих, на щастя, немає. На Луганському напрямку проросійські сепаратисти активізувалися та здійснили 15 обстрілів за добу 27-го січня. По напрямку до Донецька українська сторона нарахувала 11 випадків порушення режиму «тиші». На Маріупольському напрямку ситуація залишається самою напруженою: сепаратисти з застосуванням важкого озброєння здійснили 17 обстрілів. Всього на даному напрямку було 34 обстріли», - розповів полковник.Як повідомлялося раніше, російсько-окупаційні війська здійснили 60 обстрілів з застосування забороненого Мінськими угодами озброєння. На Маріупольському напрямку противник бив з 122-мм артилерії, мінометів та гранатометів. Було зафіксовано снайпера. На Донецькому – з 152-міліметрової артилерії, мінометів, гранатометів та кулеметів. На Луганському напрямку ворог стріляв протитанкових ракетних комплексів, мінометів та БМП.