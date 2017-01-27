Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев

Идейный вдохновитель и координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев написал в своём Facebook-аккаунте, что Россия решила закрыть проект «ЛНР» и «ДНР», поскольку самопровозглашённые «народные республики» себя изжили и уже де-факто выполнили все необходимые Кремлю функции. Как передаёт replyua.net со ссылкой на заметку Кабакаева, личный прогноз представителя «СтопТеррор» по окончательному закрытию проекта «ЛНР» и «ДНР» — не позднее конца 2017 года.
Как считает представитель «СтопТеррора», вместе с закрытием проекта «Новороссия» последует и «зачистка» в рядах людей, являющихся сегодня лидерами донбасских террористов. Поскольку российское руководство не хочет, чтобы на Донбассе продолжали жить люди, которые располагают «неудобной» информацией об отдаваемых приказах и руководителях спецопераций в «ЛНР» и «ДНР», их могут убрать. Также Кабакаев отметил, что эти люди уже сыграли свою роль, представ перед СМИ якобы «ополчившимся» народом Донбасса, пытаясь убедить международное сообщество, что это не спланированная спецоперация РФ.
Напомним, в пятницу, 27 января 2017-го года, в Москве умер первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов. Причины смерти руководителя «ЛНР» апреля-августа 2014-го года не сообщаются, неофициально известно, что Болотову «внезапно стало плохо». Источники сообщали, что Болотов намеревался вернуться в «ЛНР», а также незадолго до смерти критиковал нынешнее руководство «ЛНР». По некоторым данным, из «ЛНР» уже поспешно уезжают с целью укрытия многочисленные родственники Болотова.