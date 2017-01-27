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Первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер под Москвой

Первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер под Москвой
Бывший главарь «ДНР» Александр Бородай сообщил журналистам о внезапной смерти первого лидера луганских оккупантов Валерия Болотова. Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные российских СМИ, смерть первого главаря «ЛНР» Болотова уже подтвердили родственники — мужчина скончался под Москвой. Пока какие-либо подробности смерти первого лидера луганских террористов не приводятся, как не оглашается и причина его кончины.

Информация о том, что главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер, появилась в открытом доступе 27 января 2017-го года, в пятницу. Однако, дата смерти бывшего луганского террориста также не оглашается. Его «коллега» Александр Бородай сообщил РБК, что по случаю смерти Болотова Союз добровольцев Донбасса даже намерен предложить «ЛНР» содействие в увековечивании памяти о террористе, установив на территории оккупированной части Луганской области памятник.

Напомним, Валерий Болотов оказался у руля в «ЛНР» в апреле 2014-го года. Тогда он был назначен исполняющим обязанности главаря самопровозглашённой «республики». В частности, Болотов принимал участие в захвате Управления СБУ в Луганской области. В отставку Болотов ушёл в августе 2014-го года, его сменил Игорь Плотницкий, который до сих пор является главарём «ЛНР».
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