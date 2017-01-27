Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: "Гради" та важка артилерія замість стрілецької зброї

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції загинуло двоє українських військовослужбовців. Поранення не отримав жоден українських воїн. Про це, виступаючи на черговому брифінгу у п’ятницю, розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, на жаль, Збройні сили України зазнали втрат. Двоє наших військовослужбовців загинули в результаті бойових дій», - зазначив полковник. Також він уточнив, що це сталося в наслідок ворожого мінометного обстрілу в населених пунктах Широкине та Новотошківському. Як повідомлялося раніше, за добу 26-го січня російські сепаратисти здійснили 63 обстріли по всій лінії розмежування. Ігноруючи будь-які Мінські домовленості, бойовики активно застосовують важку артилерію, в тому числі і міномети. Останнім часом активізувалися обстріли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град».
По напрямку до Маріуполя проросійські бандити гатили з танків, 152-мм та 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів, БМП та стрілецької зброї. На луганському напрямку бойовики застосували «Гради», 122-мм артилерію, міномети обох калібрів. На донецькому напрямку сили АТО переживали шквал з мінометних та гранатометних обстрілів.