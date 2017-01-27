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У розвідці пояснили, як Кремль приховує втрати на Донбасі

У розвідці пояснили, як Кремль приховує втрати на Донбасі
На сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у соцмережі повідомляється, що для того, аби ретельно приховати справжні втрати та факт участі російських громадян у військових діях на Донбасі, окупаційне командування РФ дало наказ про знищення особових справ військових, передає replyua.net. У відповідності до наявної у представників розвідки інформації, військовим комісарам було дано наказ повністю знищити справи загиблих військових, які воювали на боці першого армійського корпусу (Донецьк) російських збройних сил.

«Вдалося встановити факт знищення більше 120 таких особових справ, які перебували у військомісаріаті міста Горлівка в умовах суворої секретності. Працівників закладу змусили написати розписки з обіцянками не розголошувати даний факт та інформацію про загиблих», - зазначили в ГУР.

Раніше у розвідці повідомлялося про часто виникаючі конфлікти між російськими військовими та терористами, які представляють місцеве населення. Зокрема, військовослужбовці дев’ятого окремого штурмового полку серед російських громадян з неповагою ставляться до військових зі складу місцевих жителів.
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