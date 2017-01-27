Хуг розповів про втрати серед цивільних на Луганщині

На окупованих територіях Луганської області під обстрілами проросійських терористів за останні два тижні загинуло 5 мирних громадян. Про це на прес-конференції 27-го січня розповів заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, інформує replyua.net.
За словами представника моніторингової місії, така ситуація в зоні бойових дій спричинена різким збільшенням кількості обстрілів. Мова йде про загиблих цивільних з Луганщини протягом двох тижнів. Для порівняння Хуг нагадав, що за ввесь минулий 2016 рік серед мирного населення загинуло 19 людей. В той самий час заступник керівника СММ зауважив, що один з п’яти загиблих помер від отриманих осколкових поранень, і цього б не сталося, якби обидві сторони вчасно попіклувалися про розведення сил та засобів на визначених ділянках.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 27-ме січня з боку позицій бойовиків по мирному населенню Авдіївки було здійснено обстріл, в результаті якого було пошкоджено та зруйновано 6 будинків: зруйновано паркани, стіни, вікна та крівлю житлових будинків. Водночас зазначалося, що в результаті цих обстрілів ніхто не загинув та не був пораненим. Наразі поліція порушила кримінальне провадження за фактом терористичного акту.