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ОБСЄ має докази порушення "Мінська" обома сторонами - Хуг (ВІДЕО)

ОБСЄ має докази порушення "Мінська" обома сторонами - Хуг (ВІДЕО)
Так само як і проросійські бойовики, так і Збройні сили України порушують Мінські угоди та не дотримуються рамкової угоди щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Про це під час прес-конференції у п’ятницю, 27-го січня, заявив заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, інформує replyua.net.

Він розповів про ситуацію, яка складалася в зоні бойових дій протягом останніх двох тижнів. Крім того Хуг представив публіці відеодоказ того, що вночі вогонь ведеться в обидва боки лінії розмежування. За його словами, це сталося у вівторок. При цьому в описі самого відео, яке було опубліковано на YouTube вказується, що на ньому події 22-го січня.

«Протягом минулого тижня по напрямку до Станиці Луганської було зафіксовано 5% порушень режиму припинення вогню від загальної кількості по всій лінії розмежування», - зауважив Хуг. Всі інші порушення, за даними ОБСЄ, відбувалися на інших гарячих точках. «Найбільша кількість обстрілів – 45% - відбувалася в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт. В районі Світлодарської дуги було зафіксовано 15% від усієї кількості обстрілів. Близько 5% у західних районах Луганщини», - зазначив представник СММ ОБСЄ. Як відомо, після нового року кількість обстрілів з боку бойовиків збільшилась майже вдвічі.

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