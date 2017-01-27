Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)

В ніч з четверга на п’ятницю проросійські бойовики здійснили обстріл по цивільному населенню прифронтової Авдіївки. Наразі українська сторона нарахувала шість зруйнованих будинків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції Донецької області, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що близько опівночі з боку позицій російсько-сепаратистських на Авдіївку звалився град у вигляді обстрілу. Під ворожий обстріл потрапили вулиці Тургенєва, Лермонтова та Колосова, які розташовані на окраїні населеного пункту. На даний момент поліцейські зафіксували 6 будинків, які зазнали пошкоджень. Мова йде про зруйновані паркани, стіни, дахи та вибиті вікна. Дякувати Богові, ніхто серед мирного населення не загинув та не отримав поранення.
Наразі в поліції за фактом тероризму було порушено кримінальне провадження. Тривають опитування громадян, які опинилися під шквалом вогню від російських найманців. Як повідомлялося раніше, російсько-терористичні війська отримали наказ від головнокомандувачів Збройних сил РФ приховувати бойові та не бойові втрати, оформлюючи загиблих та поранених як самогубців або як жертв нещасних випадків.