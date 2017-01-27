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Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)

Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)
В ніч з четверга на п’ятницю проросійські бойовики здійснили обстріл по цивільному населенню прифронтової Авдіївки. Наразі українська сторона нарахувала шість зруйнованих будинків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції Донецької області, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що близько опівночі з боку позицій російсько-сепаратистських на Авдіївку звалився град у вигляді обстрілу. Під ворожий обстріл потрапили вулиці Тургенєва, Лермонтова та Колосова, які розташовані на окраїні населеного пункту. На даний момент поліцейські зафіксували 6 будинків, які зазнали пошкоджень. Мова йде про зруйновані паркани, стіни, дахи та вибиті вікна. Дякувати Богові, ніхто серед мирного населення не загинув та не отримав поранення.

Наразі в поліції за фактом тероризму було порушено кримінальне провадження. Тривають опитування громадян, які опинилися під шквалом вогню від російських найманців. Як повідомлялося раніше, російсько-терористичні війська отримали наказ від головнокомандувачів Збройних сил РФ приховувати бойові та не бойові втрати, оформлюючи загиблих та поранених як самогубців або як жертв нещасних випадків.
Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)
Терористи обстріляли Авдіївку (ФОТО)
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