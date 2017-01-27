Платники податків в Україні складають 40% фінансування «ДНР» та «ЛНР» - Семенченко

За повідомленням нардепа Семена Семенченко, поруч з лінією розмежування на Донбасі відкрито ще один пункт блокади залізниці поруч зі станцією Сватове, повідомляє replyua.net. Політик зазначив, що долучитися до цього погодилися його колеги у ВП, активісти та ветерани АТО. Крім того, Семенченко наголосив, що не менше 40% фінансування самопроголошених республік стало можливим завдяки платникам податків в Україні.
Семен Семенченко зазначив, що вдалося знайти чесних людей також в СБУ. «У грудні минулого року міський суд Сєверодонецька ухвалив рішення з висновками СБУ. Ця інформація є офіційною. У процесі закупівлі вугілля, необхідного для роботи електростанцій, 47% коштів надходило до бюджету так званої «ЛНР». Протягом двох кварталів ця сума склала 1,5 млрд. грн., тобто 40% усього фінансування складають податки громадян України» - наголосив депутат.
Разом з цим він повідомив, що завдяки отриманим коштам є можливість фінансування найманців з Росії, які і надалі вчиняють вбивства українських захисників на окупованих територіях Донбасу. А потяги, які опинилися в окупації, фактично не проходять ніякої перевірки. Таким чином, робить висновок Семенченко, на непідконтрольну Києву територію можна завезти та вивезти будь-що.