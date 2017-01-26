СММ ОБСЄ констатували бездіяльність обох сторін в зоні АТО

На сьогоднішній день ситуація на всіх трьох ділянках розведення сил та засобів залишається фактично незмінною: розмінування не відбувається, і як наслідок, обмежений доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка не може виконувати свою пряму функцію через безвідповідальність обох сторін. Про це йдеться у ще одному звіті СММ, який було опубліковано на офіційному сайті ОБСЄ, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, спостерігачі змогли провести моніторинг лише на деяких ділянках відповідних зон. Після обстеження представники місії прийшли до висновку, що ні роботи по розмінуванню, ні розведення військ там не відбувалося. У СММ ОБСЄ наголосили, що бачили не відведену техніку з обох боків лінії розмежування.
Крім того зазначається, що вперше за ввесь минулий рік моніторингова місія змогла у супроводі генерала Збройних сил РФ, представника Спільного центру з контролю та координації проїхати близько 11 кілометрів між Світлодарськом та Дебальцевим по трасі М03. Також спостерігачі відзначили, що протягом доби 24-го січня кількість вибухів, порівнюючи з добою раніше, значно зросла. За даними СММ, кількість вибухів за цей період перевищила 230 разів.