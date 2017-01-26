В Луганській області російські інформвійська лякають населення наступом ВСУ

Згідно інформації прес-служби ГРУ, в Луганській області представниками російських інформвійськ почалася досить активна кампанія, метою якої є залякування мешканців регіону ймовірним наступом українських військових, у зв’язку з чим їх закликали до евакуації в РФ, про що повідомляє replyua.net.
Нещодавно стало відомо, що з метою постійної дискредитації українських військових з боку командування «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» почали видаватися накази, згідно з якими проросійські бойовики самі вчиняють обстріли територій, які вони, власне, самі контролюють.
Варто нагадати, що штаб АТО за минулу добу зафіксував менше 50 обстрілів, які проросійські терористи відкривали на Донбасі . У зв’язку з цим українська сторона повідомила, що в загальному ситуація в зоні проведення АТО погіршилася. Так, у напрямку Маріуполя в Донецькій області бойовики вдалися до застосування важкої артилерії та БМП.