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В Луганській області російські інформвійська лякають населення наступом ВСУ

В Луганській області російські інформвійська лякають населення наступом ВСУ
Згідно інформації прес-служби ГРУ, в Луганській області представниками російських інформвійськ почалася досить активна кампанія, метою якої є залякування мешканців регіону ймовірним наступом українських військових, у зв’язку з чим їх закликали до евакуації в РФ, про що повідомляє replyua.net.

Нещодавно стало відомо, що з метою постійної дискредитації українських військових з боку командування «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» почали видаватися накази, згідно з якими проросійські бойовики самі вчиняють обстріли територій, які вони, власне, самі контролюють.

Варто нагадати, що штаб АТО за минулу добу зафіксував менше 50 обстрілів, які проросійські терористи відкривали на Донбасі . У зв’язку з цим українська сторона повідомила, що в загальному ситуація в зоні проведення АТО погіршилася. Так, у напрямку Маріуполя в Донецькій області бойовики вдалися до застосування важкої артилерії та БМП.
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