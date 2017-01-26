Київ продовжує активно торгувати з окупантами - Парасюк

Нардеп ВР Володимир Парасюк написав новий пост на своїй сторінці в соцмережі, у якому розповів про те, що у Луганській області українська сторона має бізнес з проросійськими окупантами, про що повідомляє replyua.net. Так, Парасюк підкреслив, що на станції Світланове, яка розташована лише за 2 км. від місця проведення бойових дій, влада України активно веде бізнес з бойовиками. Київ надсилає на окуповані території деревину, цеглу та будівельні матеріали, натомість взамін отримує вугілля найрізноманітнішого класу, метал та ще дуже багато чого, про що можна лише здогадатися, зазначив Парасюк.
Також він повідомив, що очевидці помітили 12 ешелонів, кожен з яких складається з 60 – 65 вагонів. З них не менше третини їде у напрямку підконтрольних терористам територій, а 70% - у протилежному напрямку. Наразі лише один залізничний шлях є заблокованим, зупинені навіть деякі потяги.
У підсумку нардеп пише, вочевидь, звертаючись до своїх колег у ВР, що вся подані запити, промови у стінах парламенту та намагання тиску на силові структури у підсумку не дали жодних наслідків. «Повний нуль, через що повинна почати діяти справедливість», - написав Парасюк.