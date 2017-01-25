Волонтер: украинские бойцы снова шагнули вперед на Светлодарской дуге

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети сообщает о том, что украинские бойцы на Светлодарской дуге смогли выровнять свои передовые позиции, информирует replyua.net.
По словам Мысягина, ситуация в зоне АТО сейчас складывается по-разному. «То, что наша пехота выровняла передовые позиции, означает, что линия фронта в некоторых зонах продолжает выравниваться, однако на других участках наши бойцы немного перегибают и уже выходят вперед. Однако действуем мы только в рамках Минских соглашений, не нарушая их», отмечает волонтер. Напомним, что ожесточенные бои на Светлодарской дуге начались в декабре прошлого года. Российско-террористические войска неоднократно пытались выбить бойцов Вооруженных сил Украины с тех позиций, которые они занимали в районе Светлодарской дуги.
Самый ожесточенный бой продолжался около двух часов, в результате чего смертельные ранения получили пятеро украинских военных, шестеро бойцов были ранены, но остались живы. Между тем, потери вражеской стороны были более внушительными – около тридцати раненых и около двадцати убитых боевиков.