Волонтери повідомляють про нові успіхи військових АТО на Донбасі

Представники волонтерської групи «Повернись живим» на своїй сторінці у соцмережі повідомили про те, що силам АТО на Маріупольському напрямку вдалося зайняти нові позиції, які допоможуть звільнити від російських окупантів черговий населений пункт, повідомляє replyua.net.
При цьому зазначається, що у звільнені лісосмуги значною мірою сприяли сили морської піхоти. Таким чином, йде мова у повідомленні, українські захисники наблизилися до звільнення сіл, які в минулому році були захоплені бойовиками невизнаної «ДНР». Разом з тим, відсутня будь-яка конкретна інформація про конкретну назву населеного пункту та район. Волонтери також підкреслили, що військові проводять свою роботу – тихо, проте впевнено.
Варто зазначити, що на розгляд сьогоднішнього засідання ПАРЄ буде винесено звіт спеціальної місії відносно стану демократичних інститутів в Україні. В цілому, реєстрацію пройшли 24 поправки, серед яких десять подали українські представники в ПАРЄ на чолі з нардепом Володимиром Ар’євим. В одній з поправок мова йде про те, що необхідно замінити поняття «громадянська війна» на «російська агресія».