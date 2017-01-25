валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ескалація в Попаснянському районі

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ескалація в Попаснянському районі
За минулу добу, 24-го січня, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув. Поранення отримав один солдат. Про це розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.

«За добу, що минула, в лавах української армії жоден військовослужбовець не загинув, поранення отримав один наш боєць», - зазначив він. За словами Мотузяника, це сталося в населеному пункті Красногорівка під час ворожого обстрілу. Як повідомлялося раніше, за минулі 24 години в зоні АТО проросійські терористи здійснили 55 обстрілів по всій лінії розмежування.

За словами полковника, по напрямку до Маріуполя ситуація залишається дуже напруженою – 36 збройних провокацій за вівторок, терористи стріляти з гранатометів та мінометів. «На луганському напрямку бойові дії велися виключно в Попаснянському рійоні. Всього за добу дам відбулося 11 обстрілів, противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями 122-міліметрову артилерію. А на Донецькому напрямку найгарячіша зона – промислова зона Авдіївки. Сепаратисти гатили по укріпленням сил АТО з мінометів обох калібрів», - зауважив він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России
Важное за сутки
24 янв 2017
15009

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

25 янв 2017
7578

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских

Последние новости

Прибыльность «Укрзализныци» нравится не всем: против Бальчуна организована масштабная кампания

Новый рекорд по производству мяса птицы в Украине

Процедура развода Джоли и Питта затянется еще на год, актеры потратят миллионы

Украинских водителей ожидают регулярные «проверки знаний»

"Кремль не буде більше таким наївним": Лавров пояснив, що очікує РФ від США

Блогер: в России заврались уже все и обо всем да так, что ложь эту еще не вычерпать за сто лет

Ученые назвали два препарата, которые помогут в борьбе с депрессией

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ескалація в Попаснянському районі

Блогер: финансовые рынки – некий «коллективный разум инвесторов» – обожают Дональда Трампа

Синоптики: 26 и 27 января в Украине будет до 24 градусов мороза

Додон хоче вигнати російські війська з території Молдови

Украинцам нужно готовиться к изменению тарифов на сотовую связь

Експерт запропонував варіант кращого контролю бойовиків "Л/ДНР"

Розвідка: Бойовиків на Донбасі охопила "страшна епідемія"

Окупанти у Криму затримали адвоката Миколу Полозова

В Україні очікується різка зміна вартості мобільного зв’язку

Розвідка: Бойовики активно приховують втрати

Журналист: сначала Путин выдавил все мыслящее с РФ, а теперь оказалось, что строить летающие ракеты мы уже не можем

Нацгвардію стягнули до ВР і Кабміну через протести автовласників

У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

 Новости за день