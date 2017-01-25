Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: ескалація в Попаснянському районі

За минулу добу, 24-го січня, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув. Поранення отримав один солдат. Про це розповів прес-офіцер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує replyua.net.
«За добу, що минула, в лавах української армії жоден військовослужбовець не загинув, поранення отримав один наш боєць», - зазначив він. За словами Мотузяника, це сталося в населеному пункті Красногорівка під час ворожого обстрілу. Як повідомлялося раніше, за минулі 24 години в зоні АТО проросійські терористи здійснили 55 обстрілів по всій лінії розмежування.
За словами полковника, по напрямку до Маріуполя ситуація залишається дуже напруженою – 36 збройних провокацій за вівторок, терористи стріляти з гранатометів та мінометів. «На луганському напрямку бойові дії велися виключно в Попаснянському рійоні. Всього за добу дам відбулося 11 обстрілів, противник застосовував заборонену Мінськими домовленостями 122-міліметрову артилерію. А на Донецькому напрямку найгарячіша зона – промислова зона Авдіївки. Сепаратисти гатили по укріпленням сил АТО з мінометів обох калібрів», - зауважив він.