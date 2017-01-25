Розвідка: Бойовиків на Донбасі охопила "страшна епідемія"

В лавах російсько-сепаратистських на окупованому Донбасі почалася різка «епідемія» «приступу боязні». Бойовики почали масово «косити» через небажання приймати участь у бойових діях. Про це повідомляє ГУР Міноборони на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.
За даними розвідки, російські найманці 1 АК (Донецьк) Збройних сил РФ почали масово симулювати різноманітні захворювання, все частіше звертаючись до військових медиків. «Сепаратисти вирішили застосовувати стару шкільну систему – симулювання хвороби, щоб не йти на заняття, у їхньому випадку – на війну з Україною», - пояснили у повідомленні.
«У зв’язку з «епідемією» боєздатність багатьох окремих батальйонів знаходиться на дуже низькому рівні. Крім того командування висловило своє невдоволення роботою медиків та заявило про підозру в корупції», - зазначили в ГУР. Крім того, за даними розвідки, через збільшення кількості загиблих та відмовою командування у звільненні з «військової служби», в лавах бойовиків «ДНР» та «ЛНР» продовжується масове дезертирство. «24-го січня було зафіксовано випадок дезертирства в лавах 11-го мотострілецького полку 1 АК громадянином Росії», - додали в повідомленні.